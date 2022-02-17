由於紐約市的防疫規定導致堅持不打疫苗的厄文無法在主場出賽，加上杜蘭特受傷，哈登心情不爽，籃網前陣子陷入11連敗深淵，如今哈登被交易至費城，換來了班西蒙斯、德拉蒙與塞斯柯瑞，整體實力有增無減。NBA總裁席爾佛在受訪時直接開口批評紐約市的防疫規定，不允許主隊不打疫苗的球員打球，但客隊不打疫苗的球員卻可以入市打球，這項規定太不合理，新任紐約市長亞當斯答應考慮修改規定，也讓厄文在主場出賽的希望露出曙光。

NBA並沒有強制規定各隊球員必須接種疫苗，但要求得遵守各球隊所屬城市的防疫規定，然而紐約市的防疫規定是市內球隊的球員都必須施打疫苗，否則就不能在主場球隊上場，但對於客隊就沒有強制規定。

紐約市的防疫規定讓旗下所屬的尼克和籃網身受其害，尤其是籃網更是差點分崩離析，主要原因是二當家厄文堅決不打疫苗，寧願挨罰也不肯低頭，導致原本奪冠濃厚的籃網起了內鬨，最終哈登出走才息事。

席爾佛說，「在我看來，紐約市的防疫規定太過愚蠢了，如果是為了保護進場看球的球迷，那麼為何客隊不打疫苗的球員就能上場，反倒是主場球隊的球員不能，太不公平了。

紐約市長亞當斯非常堅持民眾必須接種疫苗與戴口罩，但在談到此事也認為紐約市的防疫規定不合理，「我正在努力思考如何改進，但必須非常謹慎，防疫專家也認為還不到修改規定的時候。」