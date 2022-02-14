退輔會主委馮世寬本月初驚傳心臟衰竭併發肺水腫緊急住院，不過已獲得妥善治療。而他今(14日)康復出院，並向媒體表示，「現在的狀況比我剛到醫院好多了，而且醫院非常仔細，看我會不會有其他感染。」

根據《民視》報導，馮世寬今透露，「我不知道肺積水會這麼嚴重，三總院長很快決定幫我做心導管檢查，恢復的快，我想都是三總判斷正確、處置正確。行政院長蘇貞昌有打電話給我，總統蔡英文原本說她要來探望，我跟主秘說不需要，不過總統非常關切，要我每天把狀況跟她秘書報告，我都有報告，總統對我的關切讓我感覺到非常溫暖」。

最後，馮世寬最後更向現場記者比了「讚」，接著坐車離去。

另外，根據《中國時報》5日報導，知情人士透露，馮世寬因心臟衰竭併發肺水腫，年初三晚間被送往三軍總醫院急。據了解，馮世寬有心律不整宿疾，因此引發心臟衰竭。2020年底，台北榮民總醫院與三軍總醫院攜手研發新型貼片式心電圖，能即時偵測心律不整，當時馮世寬在記者會上大力讚賞這項技術，更笑稱「我第一個報名，以後去立院都要戴」，似乎對自身病況已早有掌握。