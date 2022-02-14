連鎖醫材通路業者杏一(4175)1月份營收5.65億元，較去年同期成長7.35%。截至目前，杏一在台灣有287間門市，大陸有16間門市；商場部分，台灣有20座商場，大陸有3座商場，1月新得標高雄榮總屏東分院商場，預計2022年11月開幕。

2022年1月「杏一線上購APP」正式上線，杏一指出，受新冠疫情影響，線上消費動能強勁，公司掌握顧客消費需求，提供消費者線上購物宅配到府，解決消費者採購商品載送不便的困擾，杏一將提供不受時間、空間限制的醫療照護服務。杏一表示，「線上購APP」上線後，APP更提升5倍的轉換率，並推出優惠活動。

提供消費者線上購物宅配到府，解決消費者採購商品載送不便的困擾，杏一將提供不受時間、空間限制的醫療照護服務。杏一表示，「線上購APP」上線後，APP更提升5倍的轉換率，並推出立即下載杏一線上購APP，最高可獲得150元折價券的優惠活動。