雲林縣東勢鄉胡蘿蔔產量全台第1，推出「國際台灣胡蘿蔔日」行銷品牌。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉為台灣胡蘿蔔最大產地，產量占全台三分之一，東勢鄉公所因此與在地企業「VDS活力東勢」公司共同規畫「國際台灣胡蘿蔔日暨農特產行銷活動」，訂定每年3月第1個星期六為「國際台灣胡蘿蔔日」，14日舉辦記者會為胡蘿蔔日暖身。

台灣3大胡蘿蔔產地，分別為雲林東勢鄉、台南將軍區、彰化二林鎮，其中東勢鄉的胡蘿蔔種植面積約160公頃，產量全台之冠，雲林縣副縣長謝淑亞14日前往東勢鄉公所臨時辦公大樓廣場，主持「國際台灣胡蘿蔔日」記者會，介紹胡蘿蔔日的活動內容。

謝淑亞表示，縣府推動「雲林良品」行銷雲林優質農產品，東勢鄉生產的胡蘿蔔品質優異，是「雲林良品」的代表產品之一，除供應國內市場，也積極拓展日本、新加坡等海外市場，未來將藉由「國際台灣胡蘿蔔日」，打響東勢鄉的胡蘿蔔品牌。

縣農業處處長吳芳銘說，首次「國際台灣胡蘿蔔日暨農特產行銷活動」，將於3月5日登場，介紹東勢鄉的優質胡蘿蔔、彩色胡蘿蔔，胡蘿蔔汁，並安排拔蘿蔔體驗、特色餐車料理等，藉由多元行銷，打造雲林縣東勢鄉的專屬節日。

「VDS活力東勢」指出，公司致力落實生產履歷與農藥控管，已取得農委會「農業藥物毒物試驗」、日本「國家安全檢驗」、歐盟GLOBALG.A.P.等驗證，保證安心美味。彩色胡蘿蔔有紫、紅、黃、白等顏色，更是1大賣點。