對於立委高金素梅若參選高雄市長，國民黨高市議員邱于軒表示，高金素梅是好的人選，不管是要代表國民黨，或以無黨籍參選，都代表反制力量。（柯宗緯翻攝）

新黨今（14）日大動作舉行記者會，力拱無黨籍立委高金素梅參選高雄市長。對此，被視為高雄市長熱門人選的反萊豬醫師蘇偉碩表示，歡迎任何有心為高雄服務的人才來選，最重要的是建立在野聯合平台，共推人選才有望打敗民進黨。至於他個人是否參選則仍未鬆口。

蘇偉碩認為，高雄基本盤，綠遠大於各政黨，傳統的藍白合未必有勝算，因此他力促成立在野聯合平台，而非由單一政黨推薦的人選出戰，在野團結合推人選，才不會讓民進黨、高雄市長陳其邁輕鬆過關。

至於高金素梅若到高雄參選，蘇偉碩分析，高金素梅是藍白之外，大家可以接受的力量，去年四大公投，她來過高雄，已有不小知名度，再加上長期政治歷練，高雄人對她接受度蠻高的，除了高金素梅委員外，當然也希望有更多有心為高雄服務的人才參選。

日前傳出民眾黨有意邀請蘇偉碩角逐高雄市長，蘇偉碩表示，此時希望把重點放在建立在野聯合平台機制，在此之前他個人不會把自己放在政黨思考裡面，現在也不是說要跟國民黨或民眾黨等政黨去談是否參選這個問題，未來必須在野聯合的情況下，再形成最好的夢幻隊伍，才有望勝選。

國民黨高市議員邱于軒表示，高雄政治基本盤綠大於藍，占比約7比3，這時候不能再打政黨對決、藍綠對決，希望所有反制民進黨的力量大家一起合作，高雄民主才有光復的一天。

邱于軒認為，高金素梅是好的人選，不管是要代表國民黨，或以無黨籍參選，都代表反制力量，高金素梅本身個人特質對於民進黨不公不義，有非常好的論述去反擊，加上身為原住民長期關注原民、弱勢， 這位剛柔並濟的大女人，對上小英男孩的暖男陳其邁，是非常好的組合，預料會碰撞出火花。