國民黨不分區立委陳以信提出六都5年來房價漲幅，台南市上漲7成2，漲幅六都第一。（陳以信服務處提供／程炳璋台南傳真）

國民黨不分區立委陳以信宣布參與國民黨台南市長初選後炮火猛烈，情人節再攻台南市房價過高，情侶買不起難成家，台南市政府回應，台南地價上漲代表公共建設帶動市場經濟發展，台南市的新屋成交價每坪均價26.6萬，仍為6都最低。

陳以信連續3天提問台南市長黃偉哲，情人節直攻年輕人「難以承受之重」的買房議題。他直言，情人成眷屬的下一步就是成家立業，在台南買房子卻比登天還難，蔡英文總統10年前競選臉書曾問年輕人是否買得起房子，他要借力使力問黃偉哲，「知道台南人越來越難買房了嗎？」

陳以信提出內政部數據表示，過去幾年，6都的新屋成交價，台南市上漲高達7成2，漲幅6都最高，即使是老屋的漲幅2成6，仍是6都第1，連買老屋都不容易。

「台南房價高漲，所得有跟上嗎？」陳以信再查南部6縣市的房價所得比，台南是8.29倍仍是第1名，比高雄還要高，更遠超雲嘉嘉屏4縣市，尤以過去3年上漲最快，「台南房市這麼行，是否也拉抬年輕人的薪水？」他喊話黃偉哲，這不是政治口水，是台南重要市政問題。

台南市政府回應，台南房地產交易熱絡，起因公共建設與開發效益及南科、沙崙智慧綠能科學科技產業帶動經濟發展。台灣各地房地產業者公布去年新屋成交價格，台北市每坪均價為107.3萬元最高；高雄市為33萬元，排名第5；台南市為每坪26.6萬元，是6都最低，也比全台均價44.2萬元低。

台南市政府強調，尊重市場機制，同時明白年輕人購屋不易，首度自蓋社宅與實施囤房稅，即日起開放申請租金補貼。