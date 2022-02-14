中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及50例境外移入，其中27例為航班落地採檢陽性、陽性率2.01%。

依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數RT值、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列傳播鏈等疫情狀況，且Omicron有縮短潛伏期跡象，評估春節期間本土疫情在穩定可控制範圍內，並參考鄰近的日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素。

指揮中心今日宣布，未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。

此外，初步調整方向還包括，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

以及放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫；2次PCR檢測，分別在入境時及檢疫期滿前第10天各1次；4次家用快篩試劑快篩，分別於檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩。

今日4例本土個案3例在高雄、1例在苗栗感染源不明；新增50例境外移入，分別為美國16例，香港、英國、日本、德國及加拿大各2例，柬埔寨、澳大利亞、印尼、哈薩克、法國及瑞典各1例；另18例調查中，入境日介於今年1月28日至2月13日。

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