國內今天新增65例境外移入個案，其中31例落地採檢。昨（18日）落地採檢共18航班，其中以2個印尼航班陽性率最高，分別為14.29％及15.69％，而菲律賓航班居第三，陽性率也有7.14％％。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來東南亞航班的落地採檢陽性率有增加，因此仍維持每一班採檢的作法。

指揮中心統計，昨（18）共有23個落地採檢航班，共檢驗998人，驗出31名陽性，陽性率為3.11％；其中陽性率最高的為印尼航班，51人驗出8人陽性，陽性率15.69％；第二名同樣是印尼航班，檢驗28人驗出4人陽性，陽性率14.29％，第三名為菲律賓航班，檢驗14人驗出1人陽性，陽性率為7.14％。

陳時中表示，雖然母數還小，不過現在看起來東南亞疫情漸漸起來，看起來東南亞及南亞航班的落地採檢陽性率疫情比例也在增加中，因此我們還是持續針對東南亞及南亞航班做落地採檢。

為加強境外移入個案篩查，指揮中心針對歐美、中東、紐澳、印度及東南亞航線行班執行落地採檢，自上述國家入境的旅客，於抵臺時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。