遠百（2903）受惠1月遠百竹北新開幕首月業績超乎預期，加上農曆年前採購潮先行爆發，包括旗下遠百、轉投資遠東SOGO、愛買量販等均有雙位數成長，整體1月合併營收達33.56億元、年增逾8.02％。

遠百竹北店等1月中旬試營運以來儘管遇到新竹地區處於疫情嚴峻時期，但並未造成太大影響，業績相對超乎預期，尤其是國際精品GUCCI、BURBERRY等相繼於下旬登場後，整體業績帶動大進補，挹注單體遠百全台業績成長近二成。

此外，今年過年時間落在1月底，年前提前採購消費力引爆，除了遠百全台業績成長近二成外，轉投資遠東SOGO百貨亦有12%成長，主要還是年前採購促銷奏效，百貨業因農曆年春節落點時間每年不一樣，皆會以1-2月累計業績視為全年景氣指標，以去年農曆年落在2月10日前後，今年落在1月底，相對1月業績與2月業績都會不錯，在1月業績「開春見喜」下，估全年景氣審慎樂觀。