雲林縣水林鄉順天宮「夜巡慶元宵文化祭」因疫情百年首次取消，「射火馬」儀式提醒防疫。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮媽祖廟「夜巡慶元宵文化祭」，今年甫獲縣府登錄為民俗文化資產，原本規畫擴大舉行，沒想到因防疫規定無奈取消，是百年來首次，廟方14日表示夜巡活動取消，但保留早年除瘟疫的「射火馬」儀式，希望藉此提醒民眾持續防疫，一起度過疫情難關。

順天宮是水林地區宗教信仰中心，香火鼎盛，最為人津津樂道的是在媽祖庇佑下，蕃薯厝800餘戶居民，出了上百名司法界、醫界傑出人士，是著名的「法官醫生村」，居民為感謝媽祖，每年元宵節都會辦桌迎接媽祖遶境，連續3天的夜巡活動與「射火馬」儀式是重頭戲。

順天宮主委洪明信表示，順天宮「夜巡慶元宵文化祭」已有百年歷史，每年元宵節起4天3夜巡遶庄，極具地方特色，今年1月已由雲林縣政府登錄為民俗文化資產，信眾原本規畫今年擴大舉辦，但為配合政府防疫政策只能取消夜巡，不過「射火馬」儀式照常舉行。

廟方今年製作5大、2小共7匹「火馬」，「火馬」是用竹子與紙做成的紙紮馬，馬身內置放沖天炮，於媽祖出巡前在廟埕點燃施放，最後將「火馬」焚化酬謝神恩。「射火馬」也是早年除瘟疫的儀式，面對現今新冠肺炎疫情延燒，更具有提醒大家持續防疫的意義。

洪明信說，「射火馬」儀式曾消失50餘年，在地方耆老與文史工作者的共同努力下，於2018年「夜巡慶元宵文化祭」重現。古時交通工具以馬匹為主，因此以紙紮馬匹來傳達神明的庇佑，後來才演變成炮台、炮車等形式，也具有「起馬炮」的作用，通知信眾媽祖起駕出巡。