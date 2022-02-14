年底登場的桃園市長選戰，各陣營會推派誰出馬角逐市長大位，一直都是各界關注的重點。前國民黨組發會主委張雅屏分析2018年選戰的結果指出，若桃園地方黨部能盡快啟動地方組織工作回復早期組織標準，可搶下近50萬票，若能推出一位在地、資深、高學歷，且能整合地方政治系統的人，「桃園有機會變天」，並指台北市議員羅智強並非是適當的市長候選人人選。

針對桃園市長選戰，張雅屏日前在臉書上表示，桃園市2018推出的是前立委陳學聖，以選區特性分析來看以他的個人特質，在地方政治人物統整下，應可得65萬票，但他實際得票數約40.7萬票。證實鄭文燦確實裂解了地方藍營政治人物的系統，加上桃園黨務組織重整。

張雅屏認為，若桃園地方黨部能盡快啟動地方組織工作回復早期組織標準，目標票源應可近50萬。一位在地資深高學歷，且能整合地方政治系統的人，桃園有機會變天。張雅屏認為， 若以上述的條件來看，正在400公里苦行的羅智強，不是桃園市的適當人選。反而立委魯明哲若能在議會系統的支持下，倒是值得期待。

同時，針對新竹市長選戰，張雅屏則指出，若2022年藍軍要推出適合該選區的人，個人特質最好是積極且在地的人為主其潛在票源可達9萬票，要不然最好也是資深在地的從政人士潛在票源有7萬票。