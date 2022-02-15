小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。俄烏衝突可能隨時引爆、美國聯準會加快升息腳步等利空因素衝擊，近期美股上下震盪相當劇烈，連帶影響台股表現，不過昨八大官股券商逢低買超59億，積極護盤並與外資對作，鎖定的個股以半導體為主。

【1】11檔個股 官股大舉護盤

受到俄烏戰火一觸即發、美國將加快升息腳步等多重利空衝擊，全球股市同步大跌，台股14日收盤重挫313點，外資大撤離、賣超206億元，八大官股券商則逢低買超59億元，與外資對作積極，逢低買超護盤11檔個股，全數由半導體及面板雙虎包辦。

【2】蘇州驚爆疫情 聯電和艦、京元電京隆 產線降載

台灣科技業者雲集的大陸蘇州爆發疫情，14日新增7例確診，位在當地的聯電旗下8吋晶圓廠和艦、京元電投資的封測廠京隆科技，都傳出員工確診，兩大廠生產活動暫停，將衝擊MCU（微控制器）、PMIC（電源管理晶片）等供應，包括聯詠、矽力杰、中穎電子、紫光展銳等兩岸相關大廠，都受影響。

【3】外資大舉撤軍 台股匯雙趴

俄烏緊張情勢升溫，美國總統拜登撤僑說嚇趴美股，費半指數跌破年線，亞股、台股14日亦跟跌，終場加權指數大跌313.27點，跌幅1.71％，收在17,997.67點，創今年第二大跌點；匯市連三貶，新台幣兌美元匯率終場收貶2.7分，以27.873元作收，創近三個月來新低。法人指出，美股走勢偏弱，台股季線將是多空轉折區。

【4】聯詠、世界前景 外資多空交戰

台股熱門股面臨外資多空交戰，聯詠（3034）儘管第四季財報、本季展望都不差，但價格走勢與競爭狀況仍有疑慮，遭摩根大通證券降評，海通國際證券等外資則喊買；世界（5347）雖獲摩根士丹利證券升評，但瑞信反啟動降評，市場氛圍錯綜複雜。

【5】高盛：俄烏開戰對股市衝擊大過2014年兼併克里米亞

俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，高盛14日示警，俄國入侵烏克蘭對股市的衝擊，將大過2014年俄國兼併克里米亞對市場的影響。高盛同時下修2022年底標普500指數預測至4900點。