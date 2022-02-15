俄烏戰火一觸即發，造成近日全球股市崩跌，MSCI世界指數連2日累計大跌2.7%，一舉摜破年線。第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，俄烏危機、聯準會政策緊縮，讓股市利空罩頂，但前者為國際政治衝突，屬於非經濟變數，對股市影響較為短暫，至於後者，雖牽動金融市場敏感神經，然而自去年底以來，股市已先行回檔，提前反應可能的衝擊。

隨著短線急跌，來到長期均線位置，法人看好，企業基本面持續成長下，將為股市提供下檔支撐動能，建議投資人留意未來的逢回布局機會。

今年來全球政經局勢讓股市投資人深感不安。除了美國聯準會將啟動升息、縮表之外，俄羅斯持續向烏克蘭邊境增兵，雙方戰火一觸即發。消息面造成主要國家股市近日下挫，標普500指數連2日回跌3.7%，拖累MSCI世界指數同步下跌，率先摜破年線。

不過，若觀察近10年經驗，MSCI世界指數跌落年線之下的時間，平均僅約1.33個月，期間平均跌幅為0.83%；而在站回年線後一年內，平均上漲機率都超過8成，且漲幅逐步放大，後3個月、後6個月與後1年，平均漲幅各有3.77%、6.22%與10.22%。

黃筱雲認為，全球景氣復甦態勢沒有改變，今年企業獲利將保持成長的步伐，以標普500大企業為例，研究機構FactSet預估，第1季與第2季將分別成長5.5%與4.8%，將為股價提供下檔支撐。投資人不妨留意，短線急跌後的低檔布局機會。