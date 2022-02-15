永康分局今成立交通分隊鹽行小隊。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南永康鹽行地區緊接安南區史博館、安南醫院及永康交流道，車流量大且交通事故頻傳，永康分局交通組統計去年永康分局轄區A1、A2、A3交通事故共1萬2422件，其中，鹽行高達3118件，超過4分之1，為提升處理車禍能量，今天於鹽行派出所成立「永康分局交通分隊鹽行小隊」，專責處理鹽行交通案件。

永康分局交通分隊鹽行小隊從今天開始，每天安排3人進駐12小時，強化因應交通事故處理能量，減少民眾等待時間及民怨。永康分局交通組長葉敏旭指出，交通分隊員警分置駐地，將縮短10分鐘車程，員警省卻接獲報案，奔波趕抵交通事故現場的時間，可更為即時啟動排解因應，提高處理交通案件的效率與品質，也減少民眾等待。

永康分局長甘炎民指出，鹽行地區緊接安南區史博館、安南醫院、工業區及永康交流道，交通事故量也隨車流量增加，且因該區位處交通要道，交通流量大，上下班、非尖峰時刻常有車流壅塞。

過去，接獲該區交通事故，永康交通分隊從東橋趕往鹽行轄區，消耗路程時間較長，也影響車禍造成的車流壅塞及民眾久候等問題，甚至拉高發生二次道路事故危險與壓力，也間接造成員警心理壓力。

葉敏旭表示，去年度永康分局轄區A1、A2、A3車禍事故1萬2422件，鹽行地區有3118件，超過大灣小隊處置大灣與龍潭地區合計件數2565件，有修正必要。由於交通分隊2020年已率先在大灣派出所分置小隊，實施至今，民眾評價很好，鑒於鹽行交通事故增多，研擬啟動分置機制。