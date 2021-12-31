台灣警察專科學校109年4等特考11名學生於11月8日至12月30日到台中市警第二分局報到，展開為期2個月的實習初體驗，分局長陳家銘30日與實習生進行座談及經驗分享，並期勉羽翼漸豐的小警鴿們「學好學滿」，畢業後進入警界能「無縫接軌」。

分局長陳家銘貼心贈送每位實習生鋼珠筆，以及咖啡、蛋糕，並感性表示，即便當今通訊發達，但手寫文字的溫度仍然勝過電腦與手機輸出的冰冷文字，期許實習生在離別的時刻，能繼續與實習的師父們保持聯絡。

座談會中，實習生開心分享自己2個月來的警察初體驗，分發到文正所的實習生謝悅馨說，跟著她的師父林俞秀在2個禮拜前，遇到醉男坐小黃還不付錢，學姐半哄半騙加上語帶關心的口吻請其下車並付錢，最後也順利的帶他進家門。

謝悅馨提到，另外在交通分隊實習時，看到處理交通事故的學長，用關心、關懷的方式來處理車禍，讓雙方都能有安心的感覺，忘記不愉快的情緒。發現實務上和課本上所學到真的有很大的出入，讓她印象深刻，對於未來工作充滿期待。

經過數周的實習後，對於警察局、分局、派出所的組織業務架構有了初步概念，並跟著學長在「師徒教學」運作模式下，充分的將學校所教的理論與實務相結合與印證，為警察生涯奠定良好基礎。

分局長陳家銘表示，警專實習生目前身分還是學生，跟著學長(姐)們上勤務邊看邊學，是將書本理論結合實務的最佳方式，特別在實習座談會中，，更希望明年1月20號分發，歡迎他們回到台中市來更歡迎他們回到第二分局這個大家庭。