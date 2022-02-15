最近國際股市或投資市場都出現大震盪，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」解析烏克蘭戰爭跟投資市場的變化。

短線上留意「原物料」，原物料族群中，包括說像跟原物料相關的石油、黃豆、玉米、小麥等。第一個比較穩健的是台塑集團，如果要投機的話可以關注廢物回收，包括金鈀金相關的像9955的佳龍或金益鼎這些類的個股。另外，部分食品股比如佳格，或是食品股裡面一些跟原物料比較相關的都可以多加留意。

第二個族群是比較中長期的族群，黃世聰說，因為傳產優於電子，所以目前的資金大部分都是往傳產去，航運族群有可能受惠，因為一旦烏克蘭跟俄羅斯開打，國際原物料價格會上漲，原物料價格上漲時可能用到散裝或用到貨櫃的可能性就更高。

黃世聰指出，貨運族群來說可以留意長榮海或新興、裕民，這些散裝的或是貨櫃的，以今年的大氛圍來說，反而可以留意空運，如果假設半導體出現一個斷鍊的時候，可能也會用空運去解決烏克蘭問題，烏克蘭的鈀金或氖氣可能就用空運的方式運出來。

再者，中央流行疫情指揮中心已經提到，接下來可能3月起就會慢慢陸續解禁，包括像商務客可以來台灣，旅遊客也慢慢可以解禁，以大方向來說，航運族群當然是不錯，也可以留意空運。

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