台中發生蕭姓軍人殺害2名幼子再輕生的人倫悲劇，台中地檢署檢察官今天會同法醫進行解剖相驗，發現2歲半的大兒子的頸部有穿刺傷、1歲半的小兒子的脖子有明顯勒痕，已採血液及臟器送驗。檢方表示，蕭男仍昏迷在醫院救治無法訊問，將再進一步調查釐清案情。

據了解，25歲現役軍人蕭姓男子家庭不睦，與妻子劉女時常吵架，蕭男今年1月時曾離家不歸，他在2月13日凌晨與劉女吵架，在劉女離家後，他竟拿水果刀割2歲半兒子的頸部致死、用枕頭悶死1歲半兒子，殺死2幼子後，自己則墜樓輕生，目前仍昏迷在醫院救治中。

檢察官今天會同法醫對2名死者進行解剖相驗，蕭妻等家屬到場軍悲痛不已。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，在大兒子的脖子發現有尖銳物穿刺傷；小兒子的脖子則有明顯勒痕，法醫已採血液及臟器送驗，蕭男目前仍昏迷在醫院救治，檢方仍無法訊問了解案情，將另視他治療狀況，再進行偵訊進一步釐清案情。

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