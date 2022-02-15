樊曼儂近期舉辦作曲家許博允創作生涯六十週年音樂會，呈現多部經典作。圖為記者會現場。（郭吉銓攝）

琵琶演奏家黃立騰今（15）日在「許博允創作生涯六十週年」記者會演奏許博允作品《琵琶隨筆》。（郭吉銓攝）

近年來隨著疫情變化，表演藝術的工作流程也多有改變，國外來台的表演者，除了需要預留時間隔離，主辦單位也要負擔高額的隔離費用，不管有形、無形，都是前所未見的成本，新象藝術創辦人、長笛家樊曼儂坦言，這確實是特殊時期，同時她也樂觀表示，一切都是鍛鍊，全新的學習。

樊曼儂表示，在疫情之下，健康安全還是最重要，「國內節目有時規劃好了，也得要碰運氣才行，國外來台節目，也都是預先兩年、三年前談好的計畫，有時一連好幾個團隊都被取消，這是一個特殊又艱困的時期，但事情來了就要面對，一切都是全新的學習。」

樊曼儂現年76歲，舉辦表演節目有45年經驗，是長笛家、作曲家，金馬獎主題曲《金馬奔騰》的旋律就是出自她手。她表示，自己從20世紀活到21世紀，看見國際局勢的不同變化，「看見國際間產業的興起，很多音樂家在國際間發光，還有我的大師前輩們，他們的演出和生活，思想與美學，如何影響現在的人。」

樊曼儂表示，她年輕時從來沒想過，有一天手上就有一支輕巧的電話，還可以和遠方的人視訊，「這說明了時代會一直變化，這讓我拚命學習，甚至去試著感受什麼是元宇宙，還有鍛鍊自己，線上見面應該要用什麼樣的方式傳達情感、與人溝通，然而，在大家習慣網上工作之後，換到實體見面又該用什麼方式說話，這都需要練習。」

儘管現在舉辦一場國外音樂家來台音樂會，成本較以往高，樊曼儂打的是保守牌，今年邀約來台的音樂家，都是在執行過去兩、三年的長程規劃。平常經常出現在音樂會、表演藝術演出現場的她表示，美存在每個人心中，「好的音樂會能讓人賞心悅目，我把舉辦音樂會變成自己的一部分，帶著這樣的心情做節目，心存感激，即使有時會有不愉快經驗，但對待別人的善念會多一點，可以退一步體諒每個人的不得已。」