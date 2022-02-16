【愛傳媒程富陽專欄】昨日（15）是壬寅虎年「元宵節」了，往年照例全世界有華人的地方，難免都要大肆「慶祝」一番；或燈彩絢爛，或燈謎助興，或天燈祈福，或燈籠遊街，或燈下約會，或大啖「元宵」提暖；總要為這個中國近2千年的節慶，添抹春節最後一道的彩妝；但這兩年因「新冠狀病毒」肆虐，已為全球帶來逾3億人的確診病例，及近600萬人的死亡，再加上近期的Omicron病毒入侵擴散全台，似乎註定2022年的這道虎年元宵彩妝，只能是輕妝淡抹。

「元宵節」的由來，雖其來有致，但也眾說紛紜；有說起自中國漢武帝，在此日祭祀天神，為節日之先聲；也有認為源自漢文帝採眾臣之議，定此日與民同樂，且命名「元宵」；又有一說，是漢明帝篤信佛法，於此日燃燈表佛；不管哪一種說法正確，總之，這節日源自中國漢朝，應是無誤。

談到華人有關「元宵節」浪漫的詩情，除了歐陽修《生查子》：「去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後。」引人詠懷外；辛棄疾在《青玉案之元夕》一詩描繪：「東風夜放花千樹，更吹落、星如雨。⋯眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」亦令人遐思迴腸；而明朝唐寅《元宵》中那：「有燈無月不娛人，有月無燈不算春。春到人間人似玉，燈燒月下月如銀。」的曼妙詞彙，亦讓人見燈如望星月；當然，有更多人偏愛崔護《題都城南莊》：「去年今日此門中，人面桃花相映紅；人面不知何處去？桃花依舊笑春風。」那首表現出詩人兼具桃花豁達及憂感的雙重情愫。

至於臺灣「元宵」活動緣起，應是起於新北市「平溪天燈」。據傳係清朝道光年間，大陸先民由福建、惠安、安溪縣遷移臺基隆河上游（今十分寮附近）定居；因當時盜匪宵小甚為猖獗，村民常被迫逃往山上躲藏，直到匪徒離開，村民才在夜裡放天燈以為號，向躲藏的村民示安，而村民返家重圓，正是農曆正月十五。從此元宵之日，便也成為平溪人放天燈祈福的傳統。

事實上，台灣的元宵文化已擴展為「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜、中火旁龍」五大民俗活動，可說各有特色；往年此節在中央地方的結合下，幾乎都是卯足了勁，爭奇鬥豔，盼能博君一遊，除傳承深化地方民俗風情，更是促進地方經濟的妙方。

雖說這兩年遭世紀「新冠狀病毒」肆虐，幾乎大型活動，都被迫延期或縮小範圍，譬如今年輪由高雄市承辦的台灣元宵主燈秀，連揭幕式都取消了；但其在愛河、衛武營展現的虎年燈會，還是吸引不少觀光客；另在台北士林、新北平溪、桃園中壢光明公園、台中文心森林公園、台南月津港、龍崎、屏東，及東台灣花蓮等地，也分別由各縣市政府採「遍地開花」式的燈會展，呈現各地區的燈會特色，以饗在地及外來的遊客。

有人說，過了元宵方開年，也就是意謂著過了今日元宵，一年啟始才真正算數。因此，您準備如何宵「渡」今年的疫情元宵佳節，以迎嶄新一年？是在家裡躲疫大啖「元宵」嚐味，還是做好防疫措施，勇敢踏步到戶外擠觀「花燈」賞景，或者靜待家中品讀「古詩」懷情，亦或是探訪廟宇祈福闔家安康；無論如何，都不妨擇一行之；總之，能在這臘盡春回的虎年元宵佳節，以歡喜心自行在心裏崁裝一盞明燈，才是最重要的一件事。

作者為退役上校

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