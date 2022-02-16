俄羅斯宣稱已將部分軍隊從烏克蘭邊境撤離，此番發言使緊繃的東歐局勢降溫，周二華爾街股市大漲，道瓊指數為4個交易日以來首次收高，標普500指數上漲近1.6%，以科技股為主的那斯達克指數更大漲2.5%。

★主要指數

道瓊工業指數漲422.67點或1.22%，為34988.84點。

標普500指數漲69.4點或1.58%，為4471.07點。

那斯達克指數漲348.84點或2.53%，為14139.76點。

費城半導體指數漲184.3點或5.47%，為3554.5點，創下2021年3月以來單日最大百分比漲幅。

小型股羅素2000指數上漲2.76%，收在2076.46點。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）下跌9.28%，報25.70點，從3周高點回落。

★消息

俄羅斯國防部宣布部分在俄烏邊境進行演習的軍隊已經撤回基地，但大規模軍事演習仍將繼續進行。俄國表示，從俄烏邊境撤離約1萬人。西方國家估計俄軍在當地集結約13萬人。

美國總統拜登表示，俄羅斯從烏克蘭邊境撤走部分軍力是好事，但美方尚未獲得證實，他並再次警告俄國仍可能入侵烏克蘭，美國人應盡速離境。英國和烏克蘭表示必須看到俄國全面撤軍，才會相信危機已經化解。北約表示尚未見到俄國撤軍的證據。

美國1月生產者物價指數（PPI）較去年12月上漲1%，遠超出12月上修後的月漲0.4%與市場預期的月漲0.5%，並創下2021年5月以來最大月漲幅。與去年同期相比則上揚9.7%，雖然略較去年12月的年漲9.8%放緩，但仍遠高於市場預估的年漲9.1%，並逼近2010年創下的最高記錄。

俄烏局勢降溫，周二紐約期油收跌3.55%，為每桶92.07美元，盤中一度重挫5%，倫敦布蘭特期油價格收跌3.31%，為每桶93.28美元。避險需求緩解，周二紐約期金收跌0.7%，為每盎司1856.2美元。

俄國宣稱部分在烏克蘭邊境集結的軍力已經撤離，周二美國10年期指標公債殖利率上揚，但由於短債殖利率變動不大，使債息曲線轉趨陡峭。10年期美債收益率上漲4.7個基點，至2.0434%。兩年期債息小跌2.2個基點，報1.567%。

★分析

Wealthspire Advisors常務董事David Carter表示，今天漲得不錯，多虧了普丁。市場一直受到普丁對烏克蘭的意圖，以及聯準會主席鮑爾如何看待利率的影響。此外，通膨數據顯示物價正在上漲，但這是市場已經知道的事。

Janney固定收益首席策略師Guy LeBas表示，美債殖利率曲線明顯變得陡峭，意味著風險資產可望反彈。

LPL Financial分析師Ryan Detrick表示，俄烏局勢緩解不是今天盤面上唯一的好消息，現在美國的新冠病毒確診數較1月高峰大幅下滑80%，顯示經濟活動可望進一步開放。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Kathy Bostjancic表示，美國年初的躉售物價指數加速上揚，突顯出聯準會的作為已經落後通膨曲線，今年勢必得加快收緊政策。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和公用事業股收黑，分別下跌1.39%和0.55%。科技股勁揚2.73%，漲幅最大，其次為非必需消費品類股漲2.08%，材料股漲1.89%。

旅遊相關股大漲，標普1500航空股指數及餐宿休閒股指數分別上漲5.9%、2.4%。美國航空、達美航空與聯合航空幅於介於6%～8%。

道瓊指數成分股漲多跌少，石油股雪佛龍下跌0.73%，表現最差；波音上漲3.66%、Salesforce漲3.85%，表現亮眼。

費城半導體指數成分股漲勢凌厲，輝達飆升逾9%、美光漲近7%、超微和應材均漲逾6%、高通漲4.77%、英特爾漲1.8%。

★重磅股

重量級科技股同步走高。蘋果漲2.32%、臉書母公司Meta漲1.52%、谷歌母公司Alphabet漲0.8%、亞馬遜漲0.87%、微軟漲1.85%。

特斯拉飆漲逾5%，收復900美元大關。

★焦點股

投資俄羅斯大型股票的VanEck Russia ETF基金大漲5.8%。

英特爾斥資54億美元收購以色列半導體公司Tower Semiconductor，終場股價上漲1.81%，收在48.44美元，並帶動費半指數大漲。

飯店集團萬豪國際（Marriott International）財報優於市場預期，股價收漲5.8%，為181.20美元。

雲端基礎設施公司Arista Networks本季財測樂觀，股價勁揚5.8%。

★台股ADR

台股ADR全面收高，台積電ADR上漲3.97%，儘管日媒報導，台積電在美國亞利桑那州的設廠進度落後，原定於9月前後開始安裝生產設備，但受到缺工和這場大流行病影響，這個進程將延後到明年2、3月。

日月光ADR漲4.45%、聯電ADR漲4.32%、中華電信ADR漲0.23%。