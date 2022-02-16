2021年遊憩景點遊客人數約為2.11億人次，較去年衰退20.7％，較疫情前則衰退35.2％。靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，去年國內疫情大爆發，造成的恐慌大於疫情第1年，是衰退幅度更大的主因，若以衰退幅度推估，每年約4000億元的國旅產值，去年只剩2700億元左右。

根據交通部觀光局統計資料，2021年遊憩景點遊客人數約為2.11億人次，疫情爆發後，國際觀光客越多的縣市衰退越明顯，例如雙北地區等，這個現象到去年都還存在。

但也有縣市表現成長，例如宜花東地區景點人次都超越2019年，其中花蓮的國際觀光客雖然大衰退，靠著國旅撐腰，人次較疫情前還成長0.5％。宜蘭、台東則較疫情前成長8.5％與24.6％。

黃正聰表示，該份數據只單純統計遊憩據點人次，不是正式的國旅觀察報告，因此沒有產值影響的數字，但兩者是正相關，景點人次衰退35％，很可能產值調查也是衰退35％。以往年國旅產值約4000億元來推估，2021年國旅產值可能只剩2700億元左右。

黃正聰說，旅遊終究是回歸市場機制，目前大環境因素包括疫情起伏、假期多寡、經濟原因等，民眾要有錢、有閒、有心情才會想出遊，當這些條件具在，自然會有出遊潮，最大的阻因來自於疫情，解方則是盡可能提升疫苗接種率。