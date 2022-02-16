專為多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage宣布與Amazon Web Services（AWS）策略結盟，共同為Pure的Portworx產品開發解決方案與訓練計畫，以協助企業將Kubernetes工作負載移轉至營運環境。

根據Gartner預測，全球至2025年將有85%的企業組織會在營運環境執行容器化應用程式，相較2019年不到35%的比例可謂大幅攀升。Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）是一種可讓企業在AWS上執行及擴充Kubernetes工作負載而無須安裝、操作、維護Kubernetes控制層或節點的託管式服務。隨著容器在企業內的普及率越來越高、部署的應用程式逐漸增加，企業希望能夠擁有更多選擇來管理這類現代化應用程式中的有狀態持久性資料。

這次與AWS擴大結盟，Portworx也順勢發表了AWS平台Portworx Backup as-a-Service（BaaS）早鳥方案。Portworx BaaS導入一種現代化資料保護控制層來加速實現資料與應用程式的復原目標，讓應用程式的擁有者能夠輕鬆快速保護Kubernetes應用程式。Portworx BaaS是未來將提供給客戶的眾多即服務（as-a-Service）產品之一。

這項為期三年的策略性結盟，是Pure Storage和AWS進一步拓展合作關係的最新發展，將為雙方共同客戶打造一套全方位的Kubernetes平台，更簡便的將應用程式移轉至營運環境。