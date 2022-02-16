2007年亞力山大健康休閒俱樂部無預警倒閉，消基會幫8564名會員提團體訴訟，向亞力山大等公司求償約5億多元，歷經14年審理時間，台北地方法院判決亞歷山大公司要賠1億8602萬餘元、亞爵公司要賠5728萬餘元、君生活公司要賠1292萬多元，共計2億5624萬多元，可上訴。

亞力山大健身中心無預警倒閉，負責人唐雅君、行政長唐心如姊妹被控詐欺，2011年台灣高等法院依詐欺罪判唐雅君有期徒刑1年10月、唐心如1年4月確定。民事部分，消基會2008年向台北地方法院遞狀，替受害健身房會員提團體訴訟。