星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、雙魚座、射手座的女人是標準的「釣系美人」，在感情市場中最搶手，她們總能輕易攻佔男人的心，讓男人心甘情願上鉤。

▍第三名：水瓶座

水瓶女的自制力很強，不會放任自己暴飲暴食，能維持很漂亮的身材比例，她們品味好，穿搭簡單卻很出眾，很容易吸引異性的目光。水瓶女很聰明，腦子裡常常有各種天馬行空的想法，因此散發著與眾不同的氣質，讓旁人難以看透，面對追求者時，她們很懂得拿捏彼此的距離，若即若離的相處模式讓對方欲罷不能，很容易激起男人的征服慾，把對方的心操控在手中，收放自如。

▍第二名：雙魚座

雙魚女天生就注定是受到寵愛的小公主，她們心地善良，待人溫柔，面對感情充滿各種浪漫的想像，其實她們也了解現實的殘酷，只是面對愛情時，還是希望能維持單純。當她們進入一段感情，會全心全意愛著對方，毫不掩飾自己的愛意和崇拜，對許多有大男人傾向的男人來說，面對這樣的小女人讓人完全沒有招架之力，只想要盡全力來保護她、寵愛她，努力滿足她的要求，把她當成寶貝珍惜。

▍第一名：射手座

射手女個性直爽，待人熱情，對朋友很大方，從來不會斤斤計較，和她們相處時很容易就會產生好感，她們崇尚自由，平時完全閒不下來，總是安排各種行程來豐富自己的生活，這樣的人在愛情中充滿吸引力，異性總會立刻被吸引。射手女希望能掌控自己的人生，最討厭被束縛的感覺，她們有理想，不希望依附在男人身邊，在感情世界裡非常難以駕馭，也因此會激起男人的挑戰慾，攻佔一票男人的心。