林心如出席代言活動。（陳俊吉攝）

林心如出席代言活動。（陳俊吉攝）

林心如出席代言活動辣秀長腿與美背。（陳俊吉攝）

林心如16日出席口服美容產品代言記者會，身為夯劇《華燈初上》總製作人兼女主角的她，再度被追問相關話題。除了預告第三部將於3月18日上架，對於劇迷敲碗續拍第四季以及電影版，林心如鬆口，坦言都有認真考慮過，也曾與金鐘編劇杜政哲坐下來好好聊，「不是不可能，但他說必須想出更好的故事內容，否則第三季已經死了一個人，第四季總不能又要死一個人吧，不能為了拍續集而重複老哏！」

林心如表示，如果編劇真的能想到很好的故事，演員們也都OK，「應該就是可行的！」且如果要拍，就應該會是電影與第四季同步進行，「這兩個需要的準備功夫都是一樣的，因為場景必須重新弄，所以要做就應該並行。而且如果是拍電影，就不會只是把前三季東西整合成電影，會是別的故事！」

她飾演的日式酒店「光」媽媽桑羅雨儂，劇中對客串演出黑道大哥的另一半霍建華呼巴掌。她說，當初有給了幾個角色讓霍建華選，他說「選最輕鬆的！重點是幫妳客串，並不是要什麼樣的角色，最重要是不要太累的！」後來決定讓他演馬天華，她趕緊問編劇「這角色最後怎樣？」聽到編劇說「還在寫」，她連忙說「那到此為止」。老公也是看了劇本才知道要被她打。至於是否有因此就後悔？她笑答：「本來就是說好要拍之後才給劇本，怎麼可以反悔呢？他也不會問說為什麼要打，反而是我跟導演說沒必要打啊！找不到要打的理由！因為羅雨儂自己打完也往後彈、也是很害怕！但導演覺得有這必要，我還現場廣徵工作人員『要打嗎？』意見，結果大家都說『打』。」

她透露呼巴掌戲一共拍了3、4次，而且一定要認真打，「他也不是不是第一次被我打了，在《傾世皇妃》就被我狠狠打3巴掌，他皮膚又白，所以臉上印子都很明顯。但我們都是專業演員，他自己拍打人的戲也都打真的！」至於下手時是否有手軟？「我們還是有些技巧，不是真的『啪』打下去，會用指腹比較不會痛。拍完有請他去吃飯，我每天都等他收工，那次拍完結束特別請他去吃宵夜！」

林心如也透露在成功打造《華燈》之後，今年七月將再製作一部新戲，編劇仍是杜政哲，但因為是偏男生、探討生死議題的題材，所以她自己不會演出，「主角都定了，但全部角色還沒定下來，剛過完年，這一兩個月必須把這些事弄好，還在等許肇任導演從大陸回來繼續開會討論。」她說霍建華也不會演，《華燈》班底也因為大多是女生，所以應該不太會參與演出，但畢竟角色滿多的，最後還是要看導演的選擇。

她說過年期間親友一起吃飯，連遠房親戚的朋友都在問她凶手是誰，她的回答一率都是「你不要問我兇手，我不會說的啊」，還有好友試圖灌醉她想套出來，她說「我不可能講！連我老公都不知道，他也在找兇手啊！他只看自己客串的那部分劇本，他也有問我，後來又說『妳不要說，我自己猜』。他沒有像Ben（楊謹華老公）一樣翻我劇本啦！」

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