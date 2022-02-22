38歲空靈女神郭碧婷2019年嫁給向華強長子向佐，躍升為豪門媳婦，兩人生下一女「小奶皇」向芷後，去年底向佐曬出兩人合影並喊話：「期待下一個寶寶」，便被網友推測是間接宣布二胎報到。最近有網友在路上偶遇向佐夫妻求合影，不知是衣服或是角度問題，穿著厚重絨毛大衣的郭碧婷整個人看起來大了兩號，驚人巨肚也現形，似乎間接證實兩人將迎二胎。

郭碧婷和向佐3年前因拍攝節目傳出火花，之後兩人便熱戀，並到義大利舉行浪漫婚禮，2020年10月郭碧婷在台北生下一女，向佐和向華強、向太（陳嵐）都親自來台北迎接新成員的誕生，後來全家人為「小奶皇」舉行百日宴，而為了犒賞郭碧婷生產的辛勞，媒體報導，向華強夫妻在北京、台北各砸了6億買豪宅送給兒子和媳婦，可說是疼媳婦不手軟。

網友偶遇向佐夫妻。（圖／取自新浪娛樂）

去年10月向佐疑似「官宣」承認兩人將再度成為爸媽，她曬出跟郭碧婷閃照，曖昧摟太太的肚子說：「我們期待下一個寶寶」。而郭碧婷生女後，一度有傳言指向太對孫女的到來不太滿意，但向太不久便發文親自駁斥謠言，至於外界傳聞向太施加壓力催生，向太也留言澄清：「當初說生三個娃是她說的啊！我不會逼她的，但還是會鼓勵與獎勵的」。

其他網友驚訝郭碧婷似乎幸福肥不少。（圖／翻攝自飯圈雜談微博）

近日有網友在商場逛街偶遇向佐和郭碧婷享受兩人世界約會，要求合影時兩人也親民答應，而照片中可見向佐相當保護愛妻站在郭碧婷的一側，穿著虎紋絨毛外套的郭碧婷則看來幸福肥不少，體型大了一號，臉也長了點肉，但看來皮膚水嫩、狀態極好，引來網友回應：「哇！是不是長胖了，比旁邊的人要寬好多」。