俄羅斯昨日宣布部分軍隊撤離烏克蘭邊境，國際股市應聲大漲，道瓊工業指數收盤大漲超過1%，一轉連日來疲軟態勢，然美國總統拜登仍對此表示「有待證實」，俄軍入侵烏克蘭的可能性猶存。高盛日前示警，俄烏衝突對股市的潛在風險，將比2014年俄羅斯吞併克里米亞時更嚴重。

幾周來，俄羅斯在烏克蘭邊境駐紮大批軍力，引起國際社會高度關注，然值此之際，俄方宣布部分軍隊已從烏克蘭邊境返回基地，消息一出，全球股市應聲瞬漲，天然氣、黃金、原油等避險資產則大跌。

但對於俄羅斯宣布部分撤軍，美國總統拜登今（16日）在白宮演說中，指俄羅斯仍可能入侵烏克蘭，此事美國尚未核實，正在調查俄羅斯確實撤軍的證據。

《CNBC》報導，高盛全球股市首席策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）表示，在烏克蘭地緣政治的不確定性消退前，歐股將持續波動起伏。

奧本海默表示，回顧俄羅斯吞併克里米亞，當時推升風險溢價近20個基點，造成股市約5%的負面影響，這次衝擊可能會更加劇烈，可能會使風險溢價上升20至40個基點，股市跌幅可能超過5%。

即便俄烏衝突降溫，然各方消息頻傳俄羅斯仍可能入侵烏克蘭，投資人觀望情緒濃厚，目前道瓊期指近乎平盤，小漲0.05%；英國股市小漲0.08%；德國DAX指數小漲0.31%；法國巴黎指數小漲0.36%。