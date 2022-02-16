對於近日不少LINE群組瘋傳4張不雅照，高嘉瑜今日聲明不是她本人，也呼籲大家不要再轉傳照片。高嘉瑜下午在政論節目談及此事，笑問同台的媒體人「應該有看過？」只見該名媒體人正襟危坐、沉默不語，高嘉瑜見狀則說「哈哈，他今天都不理我！」

近日不少LINE群組瘋傳4張不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜辦公室今（16）日表示，照片不是委員本人，昨天下午已經前往警局報案，提出誹謗和散布猥褻物品等告訴。

高嘉瑜今（16）日透過媒體群組公布昨天下午前往刑事警察局偵查第四大隊報案受理證名單，並指出，最近有民眾投訴，有人散布不雅照片，並且隱射是她本人。但照片中的女生有染頭髮，她本人十幾年沒染過頭髮；照片中女生左手戴手鍊，她是戴在右手，而且款式也不一樣；照片中女生有假睫毛，她也沒有，仔細看可以發現不是她本人。

高嘉瑜強調，轉傳照片不僅對他本人，也對照片中的女生造成二次傷害，已在昨天下午跟刑事局提起誹謗和散布猥褻物品告訴，也呼籲大家不要再轉傳照片。

高嘉瑜下午在政論節目《新聞大白話》談及此事，笑問同台的媒體人「應該有看過？」只見該名媒體人正襟危坐、沉默不語，高嘉瑜見狀則說「哈哈，他今天都不理我！」