資深藝人巴戈胰臟癌擴散病逝 享壽67歲

資深藝人巴戈驚傳今（16日）晚間7點40分左右因胰臟癌擴散病逝台北長庚醫院，享壽67歲。演藝人協會前理事長楊光友與巴戈有數十年交情，他表示，因為原本在高速公路上，是在接到記者電話前3秒才接到噩耗，難過直呼：「怎麼會這樣！？」楊光友透露，巴戈之前已因為癌症住在台北長庚治療一段時間，做了四期的化療，因為疫情也不能去醫院看他，農曆年時巴戈有回家過年，兩人還視訊拜年，「他說孩子都從美國回來了，還傳了團圓照片給我看。可能因為做化療辛苦，他看起來滿虛弱，變老許多，但他精神還是很好、很豁達開心的樣子」。

楊光友難過地說，「巴戈昨天還打給我，但我關機沒接到，回電時，變成他沒接電話，我心想就讓他好好休養，不打擾他，還故意傳了美女照片要讓他看了開心，沒想到今天就傳來這消息。家人說，他是今天突然不舒服，緊急送到台北長庚，病情急轉直下，就走了。」楊光友表示他實在很難過，但也不改豪爽地說：「兄弟一場，早晚要相見的，現在就是好好為他辦後事」。

楊光友說，巴戈生病的事原本就只有小範圍的朋友知情，他也以為就是腫瘤，好好治療休養，再活個5年、10年都沒有問題，且巴戈也一直表現得很豁達，「他前幾天打給我，還說我們應該再去蘭嶼、夏威夷看看，那是我們30幾年一起去玩得很開心的地方。我說等你病好，哪裡都可以去，哪知道突然就這樣⋯⋯」