網紅流量變現電商集團美而快(5321)自結2021年12月稅後盈餘為424萬元，順利轉虧為盈，累計2021年11月及12月每股盈餘為0.51元，美而快子公司禾東國際將於下周舉辦「White Labs品牌發表會」，美而快表示，今年營運可望優於去年。

美而快近期因股價大幅波動，應主管機關要求公告獲利自結數，美而快自結2021年12月合併營收為2.4億元，年增17.95%，稅前盈餘為1346萬元，稅後盈餘為424萬元，單月每股盈餘為0.12元，累計2021年11月及12月合併營收為4.81億元，年增33.25%，稅前盈餘為3658萬元，稅後盈餘為1794萬元，每股盈餘為0.51元。

美而快子公司禾東國際將於下周舉辦「White Labs品牌發表會」，White Labs成立於2022年2月，為電商集團美而快與禾東國際合資成立之品牌，以「NFT虛實整合孵化器」作為目標，協助量身打造各類型NFT，讓NFT轉化流量並發行實體商品，虛實結合。

美而快表示，White Labs以NFT界網紅─無聊猿作為出發點，與Taiwan DAO攜手合作，將30個BAYC IP透過NFT交易平台OpenSea獨家發售公仔，並搭配專屬的NFT，讓擁有者完整擁有虛實資產。

美而快1月合併營收為2.72億元，月增13.59%，年增17.64%。