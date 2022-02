元宇宙、NFT等都是今年最夯的關鍵字,而原本僅是為數位收藏的NFT,現也帶來新玩味,FineDayClub就攜手NFT策展管理平台EchoX,共同發售全球首顆「可以吃的NFT」,把一位難求的知名餐廳RAW帶進元宇宙,與VR金獎導演黃心健、當代表演藝術家張逸軍聯手,透過NFT線上策展平台EchoX打造全球首顆可以吃的NFT「We Are What We Eat」。

FineDayClub的會員即日起即有機會優先購入「We Are What We Eat」最後100顆Seed NFT,而擁有此NFT將享有RAW優先訂位權,並可加購主廚江振誠為此NFT設計的專屬料理隱藏版料理Pomme et Terre,餐桌上更會結合VR技術,帶來跨美食、科技與藝術的享受,體驗全球最頂尖的食藝之旅。