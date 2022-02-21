2022台灣燈會在高雄以光的盛會為發想，結合科技與地景藝術等元素，展現凝聚城市特色的光影美學。照亮昔時神秘森林，閃爍虛實暉映的水岸港灣，超過180件作品、200組精彩節目會帶來怎樣的感官盛宴，透過科技x光藝術x展演等觀賞元素，高雄畫刊帶您搶先掌握燈節必看重點。

當科技結合藝術，今年主燈使用最先進的投影設備，讓花燈從靜態展示，轉變為和環境相容互動的動態展演，打造前所未有的感官震撼。

「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」從白天觀看，是一個橫臥在衛武營的沉睡小男孩，夜晚變身大型光舟劇場，360度敘述關於臺灣以及高雄的故事。(圖片提供/高雄市政府)

今年台灣燈會不僅有雙場域，更首次開創中央與地方雙主燈，中央主燈「鳳彩飛舞」，與高雄主燈「光啟愛河灣‧ 武營晚點名」雙星輝映，而高雄主燈是指「光啟愛河灣」與「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」雙場域的精彩展演。

由市府和衛武營國家藝術文化中心攜手製作的高雄主燈，更是突破空間維度，以台灣史上首見的巨幅光影展演劇場，營造兼具聲光美學和故事性的賞燈體驗。「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」以衛武營純白建築做為投射屏幕，動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，與周邊湖泊、樹林等自然景觀連動，360度講述關於臺灣和高雄磅礡的海洋歷史。虛實交織的炫光流影，引領觀眾沉浸在猶如光之史詩的島嶼記憶。

隨著燈會作品陸續亮相，來自全球與國內設計師的光藝術作品，打造一場既發光、也聚光的光影派對。圖為作品《I_光榮碼頭》。(攝影/Carter)

「光啟愛河灣」以智慧控光串聯愛河燈光系統、海上最大規模作品「元流．光之群島」、橫跨港灣的《大港虎橋》與國際級音樂文化地標高雄流行音樂中心，在港區夜色裡，從河道到海面，自建築到天際，從眼見的精采到內心的澎拜，以光寫下高雄人最絢麗的記憶篇章。

高雄主燈「光啟愛河灣」，以智慧控光串聯愛河燈光系統與「元流．光之群島」、大港虎橋、高雄流行音樂中心，從河道到海面，自建築到天際，以光譜出最絢麗的篇章。(圖片提供/高雄市政府)

來到愛河灣會場，與英國泰晤士河同級最先進的LED燈光技術，讓夜晚的愛河染上夢幻色彩，環繞愛河7公里長的水岸隨著燈光律動變色，散發浪漫柔美的暈影，沉浸式光展演與蜿蜒河流融合呼應，像是潺潺流動的璀璨銀河，輝照港都夜色。

愛河藉由國際級智慧燈光控制系統，以華麗的燈光展演驚艷民眾，每周7天展示不同色調水上主燈，並開放民眾票選愛河燈光色彩。(攝影/Carter)

愛河藉由國際級智慧燈光控制系統，以華麗的燈光展演驚艷民眾，每周7天展示不同色調水上主燈，並開放民眾票選愛河燈光色彩。(圖片提供/高雄市政府文化局)

台灣燈會期間限定的《大港虎橋》，特別以水上工程平台搭設起超過400公尺長的橋梁，橫跨真愛碼頭到光榮碼頭，邀請所有人在燈會期間一同過海。在傳統民俗中，虎是鎮煞驅魔的象徵，名稱取自虎、浮、福的諧音，邀請民眾上「福橋」帶來福氣，為虎年開春討個吉利。《大港虎橋》利用海事工程專業技術，將平時水庫與湖泊清淤工程所用的平台，在高雄市造船技師公會扶正理事長指導下，召集造船經驗豐富的師傅們，以海事造船工法串接而成。想一覽海上風光的朋友，必須上台灣燈會防疫平台進行預約。（https://tw-light.tw/event-loveriver/event_48.html）

《大港虎橋》橫跨真愛碼頭到光榮碼頭，全長超過400公尺長，邀請所有人在燈會期間一同走向幸福。(圖片提供/高雄市政府)

海上作品《元流-光之群島》由漂浮的11片六邊形裝置藝術品組成，宛如海上光之群島，成為港灣前所未見的獨特光景。(圖片提供/高雄市政府)

《大港虎橋》除了讓大家可以走上海面，站在愛河灣的中央，從連結世界的角度回望城市，更是近距離欣賞海上作品《元流-光之群島》的唯一途徑。橋中央的環狀結構裝設了打上天際的光束，每一天的光束色彩隨著投票系統變換，同時民眾也藉由走進作品之間，感受前所未有的沉浸式賞燈體驗。

以藝術策展為概念，今年燈會除衛武營中央燈區的花燈創作，更請來享譽世界的國內外藝術家、本土影劇知名美術總監，聯手打造光藝術的設計新視界。

棧貳庫前廣場的《吶喊許願池》就像一座大型夢幻許願池，讓大家大聲喊出夢想，而大小不一的球形光體會隨聲音產生燈光變化。(攝影/Carter)

位於愛河灣的作品《霓光動物園》，利用霓虹燈管做出如彩虹般色彩鮮艷、奇幻童趣的動物。(攝影/Carter)

來自法國、印度、英國與臺灣等地的藝術家，在愛河灣和衛武營打造融合地景的光創作。新亮相的作品，包括由30個炫亮球體組合成，透過聲音傳導散發光亮的「吶喊許願池」，這是摩納哥藝術家Helen Eastwood與法國藝術家Laurent Brun的共同創作，大小球體隨聲音產生絢爛光彩，歡迎參觀者在新年佳節大聲喊出夢想。「霓光動物園」以霓虹燈打造各種造型可愛的童趣動物，彷彿夜間的迷你動物園，以奇特模樣自由棲息的發光動物們，十足吸引人們目光。

衛武營作品─生命線。(攝影/Carter)

擁有湖泊、森林等地貌的衛武營都會公園，藝術家透過獨特的光藝術，模糊幻想與現實的焦距，走入夜晚的自然公園，在仿若阿凡達的隱密叢林中，發現以冷光勾勒出榕樹群枝脈，彷彿螢光閃爍的作品「生命線」，在湖面發現彷彿駛向未知銀河，靜默漂浮的發光船「乘風光」。4位金獎美術總監所策劃的作品也陸續登場，打造《血觀音》、《夕霧花園》的蔡珮玲，以作品《源．宇宙》幻想後疫情時代的宇宙光感遊樂園。《日曜日式散步者》、《未來的衝擊》美術設計廖音喬，在公園一隅打造蒸氣龐克風格的公車站，象徵人們在人生旅途中的庇護與回眸。

蔡珮玲以作品《源．宇宙》幻想後疫情時代的宇宙光感遊樂園。(攝影/Carter)

衛武營作品─異站。(攝影/Carter)

動態展演是燈會在靜態展示之外，突破傳統型態的嶄新體驗。空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB @ 2022台灣燈會」把一座直徑12公尺、高6公尺的球形構築「DOME」，搬到了衛武營草地，創造前所未有的互動體驗。

「DOME」運用人工智慧、影像生成、衍生藝術與高速運算平台，創造無縫接軌的球形曲面投影。置身球形「DOME」內，觀覽8K極淨高畫質、360°無縫接軌的穹頂影像，彷彿漂浮在宇宙空間，與音感流光共同遨遊。新銳科技藝術創作者帶來《INNERSTAR 01 : Reddening》、《花之間》、《Re-Generative》等多組體驗，以及天文專家李昫岱博士的觀星講座，有如「裸視VR」的真實感受，超越藝術的空間維度，讓人感受身體感知的真實沉浸。

2022台灣燈會在高雄_燈會碼

本文作者：李瑰嫻