元宇宙議題持續延燒，看準此市場的獨特性外並期望與消費者建立更多元的互動模式，連鎖炸雞品牌頂呱呱攜手台灣最大交易所 MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網公司的Qubic，於2月23日以「台灣第一家連鎖速食業」正式進入元宇宙市場，首波七款NFT問世分別有美麥、沐曉、貝爾、莎士比亞、美樂蒂、川哥、肯尼等角色，每個角色都有自己的屬性與唯一性，一款售價1000元台幣，採盲盒形式發售，3月8日開盲盒，限量250個。透過 Qubic Creator NFT發行服務打造頂呱呱專屬NFT發行平台，並連結 Qubic 錢包支援信用卡支付功能， NFT新手刷卡就能輕鬆購買。

頂呱呱表示，為提供忠實鐵粉福利，限量250個盲盒中，將有3個作為粉絲好禮，限量空投名單等粉絲來拿。2/22日至2/28日頂呱呱粉絲專頁指定貼文下方@兩位朋友並留言『我要抽台灣第一家連鎖速食業頂呱呱NFT』，3/1(二)抽出空投得獎名單限量2名。Qubic 粉絲團將抽出1名。