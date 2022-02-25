技嘉(2376)將於2/28-3/3參與電信大展MWC。技嘉將在MWC展出有別於一般認知中的「5G通訊世代」。透過資料中心的大運算以及嵌入式電腦系統的技術突破，再次定義通訊速度的進步將帶來智慧城市的無限可能。

技嘉此次在MWC大會上，將提供了兩款伺服器在Arm的現場攤位做網路系統(Network-in-a-box)以及企業私有雲的網路及運算整合展示。兩組展示皆搭載來自Ampere全球首創的雲原生運算晶片Altra，且用於Arm 5G解決方案實驗室，與全球Arm生態系中軟硬體的夥伴齊聚一堂，在實體測試環境中示範端到端解決方案，藉此為網路基礎建設提供充滿彈性、高效能且節能的網路來加速應用的創新。

技嘉獨家的ADAS系統PILOT系列平台，支援GPU與VPU加速模組，完美結合各種演算法，提供精準辨識與決策控制能力。同時搭載各種高速傳輸介面，可連接各種感測裝置，即時收集與傳輸數據，分析車輛與駕駛人狀態並做出即時決策與反應，實現未來智慧交通更便捷且安全的理想。

技嘉也導入新一代的嵌入式系統，自主開發了適用於工廠自動化中，可依規劃動線行動的自動導引車(AGV)、可內建導航並自動位置探知及作業能力的自主移動機器人(AMR)。由技嘉設計的系統同時顧及高效能及低能源耗費，並保有完整的I/O介面跟彈性設計的空間，給需要加強自動化的產業提供絕佳的選擇。

技嘉除了透過Arm現場展示以外，在MWC大會平台上的參展廠商專區也提供了展品的資訊介紹以及可下載的PDF檔案，亦在自己官網上的「INDUSTRY」平台藉由可互動的3D情境展出未來產業經由5G通訊進步的未來樣貌。