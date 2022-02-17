行政院會17日通過國安法、兩岸關係條例修正案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，最高處12年徒刑、併科新台幣1億元罰金；並增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，最高處10年有期徒刑、併科5000萬元罰金。

為加強防止中國等境外勢力對國家核心關鍵技術營業秘密的侵害，並加強相關業務人員的赴中審查等情形，行政院會今天通過「國家安全法」修正草案，及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，草案將送立法院審議。

行政院長蘇貞昌在會中指出，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年來，紅色供應鏈滲透台灣產業情形嚴重，各種手段磁吸台灣高科技人才，竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避台灣法律規範，未經許可在台從事業務活動，或是假借他人情事違法來台投資。

蘇貞昌表示，上述對台灣資訊安全、經濟利益、國家安全等，都造成相當的危害，為回應各界期待、保護高科技產業，防止重要高科技技術外流，有必要在法制面，建立更嚴密、完善的國安防線。