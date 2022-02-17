環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」 法官駁回請求 12:452022/02/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環團提告撤銷「觀塘工業區海岸利用許可」，法官判決駁回請求。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣蠻野心足生態協會及當地居民潘政忠、葉斯桂等人，2018年向法院提告，請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」，台北高等行政法院判決駁回請求。可上訴。 環團提告主張，本案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，但原處分許可開發，顯然違法，且本案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，違反海岸管理法等，原處分應予撤銷。 首例甲級營造牌法拍喊卡 負責人請求先繳200萬後分期 李家超向大陸中央提出專家協助病理排查等5項請求 暫無封城計畫 #提告 #撤銷 #許可 #請求 #環團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女保險員稱車子好大 男同事笑回「有我大嗎」她崩潰提告 07:562022/02/13 社會 父子闖台中港釣魚遭重罰25萬元 法官這原因撤銷罰款 17:272022/02/10 社會 監督防疫向機關索取資料 葉毓蘭爆遭承辦官員留言批判 21:162022/02/13 政治 手機行賣盜版貨 遭蘋果公司聘大批「密探」買來送驗提告 14:082022/02/16 社會 石木欽告鏡週刊抹黑求償1000萬元 二審仍敗訴 18:002022/02/15 社會 懲處空服員工會幹部遭勞動部認定「不當勞動行為」華航提告敗訴 19:462022/02/10 社會 歐盟在WTO告中國 加拿大挺立陶宛也要參與諮商 16:262022/02/11 國際 軍情局上校出差排「男女同房」遭懲處 怒求110萬國賠法官打臉 12:562022/02/14 社會 陸軍下士拍誘姦人妻多P成人片 母怒指證「是我兒子」 10:442022/02/16 社會 彰化大城鄉海堤外光電停止開發 環團開心業者阻卻了不當選址 12:302022/02/16 生活 李靚蕾在台提告恐慢了 律師曝最壞結果：全盤皆輸 21:222022/02/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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