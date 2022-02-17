台灣蠻野心足生態協會及當地居民潘政忠、葉斯桂等人，2018年向法院提告，請求撤銷內政部核發的「觀塘工業區海岸利用許可」，台北高等行政法院判決駁回請求。可上訴。

環團提告主張，本案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，但原處分許可開發，顯然違法，且本案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，違反海岸管理法等，原處分應予撤銷。