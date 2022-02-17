基隆港務分公司斥資3.58億元打造旅運建築及旅客通廊，有網友眼尖發現，在一樓入口迎賓處，裝設的「PORT OF KEELUNG」燈具中，有一字母「N」被裝反，民眾路過驚見，笑稱像「基隆NG了」。基隆港務分公司表示，將立即要求廠商修正。

為因應基隆港國際郵輪旅運需求，基隆港務分公司重新打造旅運建築及旅客通廊，工程已完工數個月，近日有民眾眼尖發現，裝設在一樓入口迎賓處「PORT OF KEELUNG」基隆港的燈具中，有一英文字母N不慎裝反，立即拍下照片、上傳臉書，引發熱烈討論。

許多網友紛紛到貼文留言，「NG的基隆」、「驗收單位眼睛痛？」甚至有人貼上玩具反斗城的logo詢問，「會不會是設計？」，引來其他人回應「基隆反斗城？」。路過民眾看見也驚呼，沒有認真看還不知道錯誤在哪裡，得知臉書多種回應後，也笑稱真的很像「基隆NG了」。

基隆港務分公司主任秘書張維鍵接獲消息後，立即出面回應表示，當初施工時，沒有特別注意到「N」是否有擺正，這段期間也沒有發現疏漏，感謝眼尖民眾幫忙，所幸工程案還在保固期內，今天會馬上要求廠商修正。

基隆港務分公司指出，基隆港東岸旅客中心重新整建已告一段落，旅運大樓、旅運通廊皆取得使用執照，其中露台花園成為新亮點，民眾可以近距離欣賞、郵輪海景；旅運大樓1樓設有停車場，可供37、54輛小客車停放，並可視車流量，將空間彈性調整，最多可停放81輛遊覽車。

旅運大樓2樓則設置全新智慧化通關旅運設施，其中有亞洲首座查驗通關系統，每人只要15秒就能完成查驗，大幅縮短通關時程，室外就是露台花園及步道，與郵輪緊緊相依偎，吸引許多遊客拍照留念。