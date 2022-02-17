近期台北市發生2起廣告招牌作業墜落案件，造成2名勞工受傷事故，經送醫救治所幸並無生命危險。勞動局長陳信瑜呼籲，雇主指派勞工從事廣告招牌作業時，應確實依規定提供相關防護具，並確保正確戴用，以保障勞工作業安全。

北市勞檢處說明，這2起事故均為位於1樓高之招牌作業，並且都使用爬梯從事相關工作，但作業勞工均未確實使用安全帽及安全帶，在不慎發生墜落後造成受傷事故。北市勞檢處梁蒼淇處長強調，高差超過1.5公尺以上之場所作業，應設置能使勞工安全上下之設備，且在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，均應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。

此外，北市勞檢處表示，部分廣告招牌業者常使用移動式起重機附掛搭乘設備（俗稱吊籃）搭載人員從事招牌架設或維護作業，而使用搭乘設備從事作業，除應確實佩戴安全帽及安全帶之外，搭乘設備本身應經中央主管機關認可之專業機構簽認。對於起重機具之作業，也應規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責辦理，以避免起重機操作人員因誤操作而導致搭乘設備碰撞之損壞，甚至墜落。

勞動局長陳信瑜強調，廣告招牌作業具有相當風險，雇主務必依規定確實做好相關防護措施，以免造成勞工人身安全危害。