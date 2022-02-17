日本首相岸田文雄今天晚間舉行記者會正式宣布，將從3月起開放除觀光客以外的外國留學生及商務人士新申請入境，且只要符合一定條件，隔離期可從7天縮短至3天，甚至免隔離。

日本政府從2021年11月30日起原則上禁止所有外國人新申請入境，至今已形同「鎖國」兩個多月；此禁令將持續到本月底止。

另外，有關在日本境內實施「防止蔓延等重點措施」、將在本月20日期限屆滿的21個道府縣，其中16地將延長實施到3月6日、其餘5地將解除；另外原訂實施到本月27日的和歌山縣，也將延長至3月6日。