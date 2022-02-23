今年1月零售業與餐飲業營業額繳出連五、連四紅好成績，對於今年整體內需表現，經濟部看好，主要是3月還有商務客開放利多因素，加上主計總處預期今年民間消費會成長。不過，「疫情變化」與俄烏緊張帶動「通膨變化」，會是影響內需表現的兩大干擾變數，後續必須觀察。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，3月商務客開放進來，對國內經濟會比較好，因為邊境管制後，零售餐飲都剩下國內消費，開放後國外消費後，內需會更活絡一點，業績會比預期好。

但是他也點出內需成長仍有亮兩大隱憂。首先是「疫情」，要看後續是持穩，還是再爆發。

其次是「通膨」，黃偉傑表示，俄烏情勢緊張，可能影響國際原物料價格，不過這波上漲比較是預期心理的恐慌造成。因為國際對俄羅斯制裁，還沒有進入貿易制裁，只有金融制裁，只是引起大家恐慌，使2月原油價衝破90美元。

黃偉傑觀察，俄烏情勢應該會在斡旋下不朝戰爭方向走，不過俄羅斯的天然氣並非我主要進口國，占比不是很高，因此對金融業與物價影響，還是要看後續發展。

整體而言，他認為只要疫情持穩沒有爆發，管制慢慢開放，看好今年內需朝不錯方向走。