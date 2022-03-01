美國總統拜登將派代表團訪問台灣，成員包括卸任的國防與國安官員，美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）等5人將來台訪問。外交部長吳釗燮今表示，5人團通知要來台的時間是在俄烏開戰之後兩天。

國民黨立委賴士葆今天質詢吳釗燮，這個代表團是什麼時候決定要來？吳釗燮表示，是沒有多久之前告知我們的，「烏克蘭跟俄羅斯發生戰爭之後一兩天告知我們的。」