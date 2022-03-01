吳釗燮：美國五人訪問團是俄烏開戰後才通知要來台 15:242022/03/01 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳釗燮：美國五人訪問團是俄烏開戰後才通知要來台。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登將派代表團訪問台灣，成員包括卸任的國防與國安官員，美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）等5人將來台訪問。外交部長吳釗燮今表示，5人團通知要來台的時間是在俄烏開戰之後兩天。 國民黨立委賴士葆今天質詢吳釗燮，這個代表團是什麼時候決定要來？吳釗燮表示，是沒有多久之前告知我們的，「烏克蘭跟俄羅斯發生戰爭之後一兩天告知我們的。」 俄烏開戰之際拜登特使團來訪 游盈隆揭原因 在台烏克蘭人赴莫斯科駐台代表處抗議 遞交聲明書 #吳釗燮 #美國 #俄烏開戰 #來台 #代表團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 敏感時刻 傳達對台海和平安全保證 美國前參聯會主席穆倫率團訪台 04:102022/03/01 焦點要聞 反壟斷疑慮 貨櫃運價漲勢暫歇 04:102022/03/01 財經要聞 白宮官員：美派團訪台 傳達對和平穩定持久支持 04:032022/03/01 國際 開放民眾援助烏克蘭！吳釗燮：政院下午公布賑災帳戶 13:262022/03/01 政治 拜登急派代表團3／2會蔡英文 網友一事察覺不對勁 07:552022/03/01 政治 拜登特使團今15：35抵松機 外交部：展現美對台堅定承諾 12:342022/03/01 政治 陸官方發布《2021年美國侵犯人權報告》： 單邊主義製造人道災難 08:312022/03/01 兩岸 西方制裁重擊痛點！專家曝：俄步這2國後塵變金融賤民 10:232022/03/01 財經 不想變成下個烏克蘭 學者籲1點要改變：台灣要有最壞打算 10:202022/03/01 生活 王毅籲美國 停止虛化掏空一中原則 04:102022/03/01 話題觀察 拜登特派代表團訪台 侯友宜：感謝美國重視台海和平安全 11:042022/03/01 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。