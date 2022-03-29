台北市長柯文哲昨天自爆，北市教育局6月要赴新加坡考察，柯文哲今天表示，北市雙語教育是以新加坡當作範本，2017年至今重新檢討，並邀請新加坡顧問團來台，也會派台北市負責雙語教育的團隊去新加坡考察，而他個人行程會另外處理。至於是否有訪美規畫，柯文哲說，本來有，但現在因疫情關係走不開，「疫情變什麼樣太難預測，訪美計畫現在postpone(延後)」。

柯文哲昨接受廣播節目專訪透露，預計6月出訪新加坡，考察智慧教育跟雙語教育。柯文哲今被媒體詢問新加坡考察團時表示，台北市在發展雙語教育，就是以新加坡當作範本，2017年執行至今，今年9月有79個學校推行雙語教育，佔了全北市學校的三分之一，是時候要重新檢討，將邀請新加坡顧問團來台，也會派台北市負責雙語教育的團隊去新加坡考察。

柯文哲說，本來預計疫情解封後過去新加坡，但最近疫情又趨緊，希望等到台灣檢疫期間縮短，大概是6月成行，那是教育局團隊的考察，他個人行程會另外處理。

先前曾傳出訪美規畫，柯文哲坦言，本來是有訪美規畫，但因為疫情的關係，他現在走不開，「疫情到6月時的變化太難預測，所以訪美計畫是postpone（延後）。」

另外，針對烏俄戰爭及兩岸關係發展，柯文哲說，學習分為三個層面，分別是自己去學習、看別人做學習以及純粹思考所得，烏俄戰爭可以借鏡的地方很多，至於學到甚麼，等戰爭結束後，黨內會有詳細的相關報告。