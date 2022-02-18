代表大陸的混血滑雪女將谷爱凌今天登場，目標是拿下U型半管金牌，這麼一來她所參加的三項賽事皆能成功獲得獎牌，昨天她在前兩輪資格賽取得佳績，以龍頭之姿闖進決賽，而今天的決賽一共有三輪，她分別拿下93.25、95.25、30.00分(最後一輪提前鎖定金牌)，再度稱霸全場，拿下本屆第2枚金牌！

Amazing 🤯



Ailing (Eileen) Gu has done it again, as she wins #Gold in the women’s halfpipe!



She has now won three Olympic medals at Beijing2022!



Incredible 🥇🥇🥈 pic.twitter.com/1v37bcbNeH — Olympics (@Olympics) February 18, 2022

決賽首輪比賽於9點30分就開始，谷爱凌排在12位選手中最後登場，而她延續昨天資格賽氣勢，以93.25分暫列所有選手中首位，跟第2名的加拿大選手夏普(Cassie Sharpe)有3.25分的差距，第3名一樣是加拿大選手，大陸的李芳慧和張可欣分別排5、7名。

與其它好手合照(美聯社)

第二輪比賽緊接著在10點登場，谷爱凌同樣以最後一位出場，這次她的動作不像首輪保守，先連續施展兩個900度轉體，再向右轉720度抓板尾，最後以540度轉體加抓板漂亮完成表演，拿下95.25的高分，仍在所有選手中排首位。

谷爱凌展現可愛一面(路透社)

最緊張刺激的第三輪比賽於10點25分登場，谷爱凌仍舊壓軸出賽，但在前面的11位選手得分都無法超越她，也讓谷爱凌不必再費力進行高難度動作，以輕鬆的飛躍結束本輪比賽，成績30分，最後取第二輪的最佳成績95.25成功摘下金牌，本屆賽會她狂攬2金1銀，也完成了所有個人競賽！