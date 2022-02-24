大陸公信部旗下中製智庫．澎湃號24日刊登中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在「經濟機器」分析，2022年新冠流行會不會終止？從病毒的變異、變異受到感染個體、感染群體的影響等角度來說，對新冠流行終止還是要謹慎樂觀，不能不樂觀，但是也不能過於樂觀，還是要謹慎。

第一，從病毒的變異來看，過去兩年，病毒發生了幾次大的變異，這些大的變異主要對它的傳播力、致病性都有很大的影響，這就是世界衛生組織列為需要特別關注的病毒，包括Alpha、Beta、Gamma、Delta和Omicron五個需要關注的病毒毒株。在這些病毒毒株當中，Delta毒株流行的時間最長，分布的範圍最廣，涉及的人群也最多。

其次就是Omicron，傳播速度最快，一兩個月就傳遍了世界各地，感染人數也是世界最多的。如果把這幾個主要的變異毒株分析一下，平均每4-8個月會出現一個重要的變異毒株。根據這樣一個變異情況來說，我們認為在2022年4-8月分之間可能會出現一個新的變異毒株，這個新的變異毒株將成為新的主流的流行毒株。這是根據前5次的病毒變異做的一個不成熟的預測。

病毒變異是一個生物學的特性，新冠也是變個不停，但是大的變異，出現生物學特徵的變異，幾個月出現一次，這是其生物學的特性。

第二，變異也受到感染個體的影響。有些媒體報導，由於愛滋病感染者免疫力下降，造成了病毒長期在身體裡面發生了變異，這種現象應該說是可以理解的，就是當你身體的免疫力能夠很快把病毒清除以後，它就沒有機會變異了。如果免疫力比較差，病毒一直在身體裡面，免疫力和病毒長期鬥爭，病毒就會形成變異的現象。

第三，變異也受群體的影響。當一種變異體發生以後，如果我們能夠在第一時間把這個群體給隔離出來，或者把其封鎖住，就是所謂的清零，就可以把新的變異毒株給消滅。

現在來看，新冠病毒變異是目前我們還沒有辦法去掌控的一個特徵，也就是病毒的變異。Omicron不是最後一個，還會有新的變異體發生，還會造成新的流行。所以，對於2022年終止新冠流行，不是特別的樂觀。當然，他相信，它對我們人類的影響肯定不像2020年、2021年那麼大了。這是關於從病毒變異的角度來解釋未來疫情趨勢。

從流行來解釋，從疫情的走勢來解釋，每一個流行高峰以後，疫情都有所緩解。全球已經經歷了五波流行高峰，每一波流行高峰後都有一個緩衝期，緩衝期以後，新的流行高峰也會再次出現。第四波流行高峰是不是全球新冠的最後一個流行高峰，現在誰也不敢說。

從目前觀察兩年的結果來看，即使我們疫苗的接種率達到了很高的水準，像Omicron流行的時候，全球的疫苗接種率平均水準已經達到接近60％以上，在歐洲國家達到70％以上。那麼，在這樣一個高比例的群體有免疫力的情況下，仍然造成這麼大範圍的流行，而且造成了很多的死亡，從流行病學角度來說，目前也不支持第四波疫情就是全球最後一波的新冠疫情。

所以，從病毒學和流行病學趨勢來看，吳尊友認為，我們對未來疫情還是謹慎的樂觀，不能悲觀，但是也不能過於樂觀。