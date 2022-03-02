日本自3月1日起重新開放短期商務人士入境，並認可台灣「小黃卡」，如接種3劑疫苗將不需隔離，但高端疫苗並未包含在內。外界關心，第3劑接種高端疫苗的衛福部長陳時中，如欲前往日本「感恩之旅」可能受阻，他表示「這不是太大的困難」，可以等到日本承認高端，應該為期不遠。

日本台灣交流協會今指出，自台灣入境的民眾，只需要持完整接種3劑疫苗之「小黃卡」即可免除居家隔離，未打滿3劑者則須隔離7天，或是在入境第3天接受PCR檢測，若結果為陰性也可解除隔離。

但日方規定明列疫苗廠牌，第1、2劑須為BNT、AZ、莫德納或嬌生，第3劑廠牌僅限BNT及莫德納；換言之國內第3劑接種AZ，或是前3劑曾接種高端的民眾，將不適用日本「免隔離」政策。

陳時中對此表示，每個國家都有防疫規定在，日本並不是排除高端或AZ，而是僅承認莫德納和BNT，其他像是俄國、大陸的疫苗也沒有在內。

未來是否會透過管道與日方溝通，爭取認可高端疫苗？陳時中表示，每個國家的思考方式不太一樣，我們予以尊重，不過溝通是一定要的，最重要的是我們會提出證據，讓對方了解它的好處。

陳時中日前表示，希望來一趟「感恩之旅」，向曾經贈送疫苗的國家致謝，但由於他第3劑接種高端，如入境日本將不適用免隔離規定。對此他回應，這不是太大的困難，有兩種方式，一個是等到日本承認高端的時候，「我認為為期不遠」，另一個就是準備隔離7天，如果3天後檢驗陰性也可以出來。

他強調，每個國家都有自己的方式，外國人來台灣有困擾，我們去別的國家也都會有困擾，疫情期間大家多忍耐，互相體諒。