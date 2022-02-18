聯準會3月升息在望，帶動美國10年期公債殖利率一度突破2.0%，來到2019年7月以來的最高水準，推升債券殖利率全面回揚，全球負利率債券總額從2020年底的18兆美元，快速縮減至4.4兆美元，吸引逐息而居的投資客大搶便宜，瘋搶債券ETF，投資人數暴增。

根據集保結算所資料，統計國內93檔債券原型ETF的投資人數，今年以來至2/11激增9367人，增幅高達17%，總投資人數也來到超過6萬5千人，顯示在利率重新回到具吸引力水準時，國人對ETF的狂熱正擴散到債券ETF，債券ETF的投資人數在今年有機會出現倍數成長。

元大投信指出，觀察今年債券ETF人氣大增現象，主要是元大美債20年(00679B)的買氣最旺，該檔ETF的投資人數今年大增6041人，上升至14303人，也是全市場投資人數最多的一檔債券ETF。元大美債20年(00679B)在2020年3月時，市價曾來到54.6元，對比15日收盤價38.91元，已來到相對便宜的位置，加上採季配息設計，即將於2月22日除息，每單位預計配息0.23元，創近兩年最高配息金額，都是吸引投資人搶進的首要因素。

對比美國10年期公債殖利率約2.0%，30年期公債殖利率則約2.2%，但美國BBB級信評的投資級債平均殖利率已經回到約4%的水準，是兼顧收益率與安全性下，相當值得加碼的投資選項。

因為高收益債的殖利率比較高，一般投資人常有高收益債的報酬率會優於投資等級債的印象，但實際上則不然，高收益債因為企業體質通常較差，容易受景氣影響，而有較高的違約狀況，反而常常衝擊報酬表現。

以元大投資級公司債(00720B)的追蹤指數—彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數為例，在過去3年、5年和10年表現，就以32.2%、43.5%、81.1%的漲幅，全數勝過 ICE美銀美林美國高收益債券限制指數的18.9%、28.9%和81%，在投資風險比較低的情況下，反而在過去10年創造較好的投資報酬表現。