明(19日)是農曆24節氣中的「雨水」，這天起雨水會逐漸增多，今天全台各地也開始出現間歇飄雨，一路會下到下周三，連日下雨免不了讓人心情鬱悶，不過也是有人會「遇水則發」，好事接二連三的來，「搜狐網」運勢專欄點名，水瓶座、獅子座、金牛座的人近期運勢開始回暖，能找回自信，掌控生活。

水瓶座

水瓶座的朋友從雨水節氣開始，運勢不錯，你們知道如何做自己生活的主人，該做什麼事、該說什麼話，都自有分寸，自然能做出正確的選擇，並且將在這個雨水充沛的時節，迎來福氣。

獅子座

獅子座的朋友從雨水節氣開始，好運來到，你們變得更加樂觀、不再悲觀，面對人生路上的困難，能夠保持心情的平靜，不急不躁、不卑不亢，並且會明顯感覺到諸事都變得十分順利。

金牛座

金牛座的朋友從雨水節氣開始，遇水則發，你們會不斷擴大自己的眼界，不會因為得到了一點成績，就自我膨脹，反而更加謙虛，並且將有接二連三的好消息傳來，讓你們笑開懷。