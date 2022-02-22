星座運勢網站「小波講星座」分析，處女座、水瓶座、巨蟹座的女人看起來隨和好相處，有些人會以為她們很好欺負，其實她們的實力很堅強，只是總被低估，她們智商高又狡猾，卻非常擅長偽裝自己，很難被看透。

▍1.處女座

處女女非常優秀，她們自我要求很高，無論外表或內在都希望達到心目中優秀的標準，因此她們在許多男性心目中是完美女神的化身，處女女記憶力很好，又很會忍耐，許多小事可能會烙印在心中很久，如果遇到委屈和痛苦，她們也不會立刻反彈，而是選擇隱忍，在自己實力不足以對抗的時候，她們總能把所有的苦吞下肚，慢慢等待時機。有些人以為處女女是好欺負的軟柿子，等到她們累積足夠的力量，一舉爆發，她們心思細膩，報復手段可說是滴水不漏，完全沒有破綻，無論如何防備也會被傷得體無完膚，讓當初作亂的小人後悔不已。

▍2.水瓶座

水瓶女看似隨和，跟任何人都能打成一片，其實她們內心深處有很濃厚的個人優越感，覺得任何人都無法真正了解自己，她們看似融入大家，其實只是為了迎合世俗做的妥協，她們總能看透人性，哪裡有陷阱、誰是假惺惺的小人，她們一眼就能看穿，因此總能四兩撥千斤，再怎麼刁鑽的陷害手段也無法騙過她們。水瓶女大智若愚，看起來什麼都沒在想，其實比誰都還要聰明，她們並不是不知道怎麼投機取巧，而是不屑與低等人同流合污，千萬不要以為她們很好騙，否則最後會發現小丑竟是自己。

▍3.巨蟹座

巨蟹女給人乖乖牌的印象，對每個人都很溫柔，剛認識時會以為她們完全沒有心機，是軟弱又好欺負的人，久了就會發現她們非常會偽裝，把真心話藏在內心深處，不輕易透露給旁人知道，完全是個笑面虎。巨蟹女看起來像好說話的濫好人，其實她們非常聰明伶俐，如果想要達到某個目的，手段將非常高明，不會讓人看透自己的作法，又擅長擾亂敵人的視聽，讓人以為自己位居上風，最後才發現輸的是自己。