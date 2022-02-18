新竹縣政府為了改善縣道的民眾通行安全，向中央爭取前瞻基礎建設計畫，在縣道122線、118線部分路段，改善14處路口的通行環境，包含增設行人穿越按鈕、標線改善等，提高年長者過馬路的安全性，新竹縣長楊文科18日上午前往新埔鎮視察，並聽取居民心聲。

新竹縣政府交通旅遊處爭取「縣道122線17k＋650~19k＋450、118線15K＋900~24K＋550行人穿越路口安全改善工程」，總經費為609萬元，由中央補助499萬4000元，縣府自籌109.6萬，取年7月19日開工，並於10月25日完工、11月完成驗收。 此項工程共改善14處路口，包含路口幾何改善、行人穿越道標線改善、號誌化路口新設行人觸動號誌及行人專用號誌等。

由於縣道118線、122線為新竹縣主要幹道，為了避免高齡者穿越馬路發生車禍，縣府針對竹東、新埔、關西等人口較為密集的區域，改善路口設計，並增加智慧號誌、新式標線等改善措施。

楊文科表示，新埔鎮65歲以上高齡者的車禍事故比例，在近1年來成長2成，因此在鎮長林保祿、民意代表等人建議下，新埔鎮改善中正路、田新路等路口，不過18日視察時，亦有民眾提出建言，楊文科也承諾會在加設岔路口號誌，使用路環境更加安全。