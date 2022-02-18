美國學者指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的目的可能「一直以來都不是入侵烏克蘭」，並以俄羅斯與美國國防預算、俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）軍費支出，以及俄羅斯與美國經濟能力3項數字對比，證明俄羅斯其實身處「極度劣勢」。

密西根大學（University of Michigan）歷史學與政治科學教授蘇尼（Ronald Suny）16日投書非營利研究網站「對話」（The Conversation），稱他耗費一生的時間研究俄羅斯歷史，認為此次危機可以被視為蘇聯解體帶來的長期影響之一，而是否入侵烏克蘭可能不是重點，普丁只是藉此迫使西方國家就東歐勢力與利益劃分進行對話。

蘇尼強調，俄羅斯只是希望一定程度上恢復蘇聯時期的戰略縱深，確保若遭遇北約攻擊，該國仍有足夠的時間與空間反應。他還舉出3項對比，證明普丁「並非一手好牌」，包括俄羅斯國防預算僅有美國的8%左右；而整個北約成員國的軍費開支更幾乎達到該國的20倍；且從經濟上來看，俄羅斯全國GDP甚至只有美國加州一州的50%上下。

在中國大陸崛起和近期災難性的阿富汗撤軍下，美國害怕失去其全球影響力。圖為先前參與喀布爾機場維安的美軍。（圖／DVIDS）

蘇尼指出，俄羅斯是一個衰退中的區域強權，在感到不安全之外，更認為自己飽受屈辱，是西方勢力擴張的「被害者」，希望恢復失去的影響力；而身為全球強權的美國，在中國大陸崛起和近期災難性的阿富汗撤軍下，同樣害怕失去影響力。兩大傳統強權對「衰退」的恐懼，讓雙方皆試圖重新確立影響力，結果導致烏克蘭不幸成為夾在中間的「棋子」。